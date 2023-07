Anzio – Controlli straordinari | due arresti e due denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) I Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un servizioo di controllo del territorio con il supporto dei Carabinieri delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Sono state controllate 3 attività commerciali, ove sono state riscontrate diverse mancanze: in un bar diè stata riscontrata la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, con l’applicazione di oltre 4000 euro di sni; un altro bar di Lavinio invece è stato snato poiché, nella sala slot all’interno dell’attività, non aveva esposto i cartelli e le avvertenze per i minori; un panificio di Lavinio è stato snato per le precarie condizioni igienico – sanitarie, la mancanza del locale spogliatoio per i ...