Antonella Fiordelisi | il messaggio criptico su Instagram «Solo le donne mi capiranno» Ecco il significato

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 31 luglio 2023) In barca con i genitori ad Amalfi,si sta dedicando a qualche giornata di mare e relax nella sua città d’origine, Salerno. L’ex gieffina, reduce da una relazione travagliata con Edoardo Donnamaria è riuscita ad ottenere il favore dei suoi fan promuovendo un’immagine di sé priva di filtri, make up e, oggi, anche con i capelli bagnati in bikini. «lemi», ha scritto sui social.perché.e il segreto di bellezzaha ottenuto il suo successo tra relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo e reality show, fino a conquistare la sua fetta di pubblico e gruppo di fan di quasi 2milioni di follower su. Nelle ...