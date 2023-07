Antitrust | chiusa istruttoria su Google | faciliterà portabilità dati

Secondo l', le condotte potenzialmente abusive attuate da Google consistevano in ostacoli all'interoperabilità nella condivisione dei dati con altre piattaforme, in particolare con l'APP ...l'istruttoria per abuso di posizione dominanteE' statacon impegni l'istruttoria avviata dall'per presunto abuso di posizione dominante da parte di Google nella portabilita' dei dati. Nel dettaglio l'Autorita' ritiene che gli impegni ...

Ora per gli utenti sarà più facile trasferire ad altre piattaforme i propri dati presenti nell’ecosistema del gruppo americano ...Milano, 31 lug. (askanews) – L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti della galassia Google, la società Alphabet, Google LLC, Google Ireland Limited ...