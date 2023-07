Amalfi | in Costiera da domani targhe alterne tutti i giorni

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una novità sostanziale. Ad, da, cambierà il provvedimento di circolazione delle auto, grazie a delle modifiche all’ordinanza chiave. Lepotranno andare in strada. Sulla strada statale 163tana, fino al 30 settembre, dalle 10 alle 18, neicon data dispari il transito è consentito per lecon ultima cifra numerica pari. Di contro, anche neicon data pari, invece, sarà consentita la circolazione di auto concon ultima cifra numerica dispari. Il provvedimento, riguardantee latana, è inserito nelle recenti modifiche apportate all’ordinanza Anas 337/2019. ...

... i proprietari di abitazioni non residenti inAmalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l'abitazione. Il Comune dirappresenta che, al momento, il parcheggio Luna ...Tra le più conosciute ci sono la Spiaggia di, Spiaggia di Atrani e Spiaggia di Maiori. Altra perla dellaAmalfitana è Positano, celebre per le sue spiagge di ciottoli e le acque ...Sono esclusi dal provvedimento i cittadini residenti nei 14 Comuni della Costa d'(inclusa ... i lavoratori non residenti inAmalfitana alle dipendenze di strutture pubbliche o private ...

Costiera Amalfitana: da Salerno a Sorrento, 70 km di meraviglie TGCOM

Vince la Sardegna: tra le dieci spiagge italiane più cercate su Google cinque sono sarde. Ecco la classifica delle spiagge più belle d'Italia e più googlate ...StampaSulla strada statale 163 Amalfitana, fino al 30 settembre, dalle 10 alle 18, nei giorni con data dispari il transito è consentito per le targhe con ultima cifra numerica pari; nei giorni con dat ...