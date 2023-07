Alzheimer | allo studio un vaccino “per prevenire o modificare il decorso della malattia”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un anticorpo monoclonale, un farmaco che rallenta il declinomemoria e ora la ricerca scientifica per contrastare l’aggiunge alle future potenziali armi un. Ladiè la forma di demenza più frequente. Circa il 5-6 % delle persone sopra i 65 anni hanno un decadimento cognitivo e su 10 persone che hanno un decadimento mentale circa 6 hanno la patologia. In Italia sono almeno 1 milione le persone affette dallache causa progressiva perdita di memoria e demenza, privando i pazienti di molti anni di vita produttivi. Unche ha come bersaglio le cellule cerebrali infiammate associate a questa patologia potrebbe essere la chiave peril...

Un nuovo vaccino che ha come bersaglio le cellule cerebrali infiammate associate all'Alzheimer potrebbe essere la chiave per prevenire o modificare il decorso della malattia.