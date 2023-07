Nonostante un piazzamento "ordinario" per laMartin che ha saputo sorprendere con le prestazioni avute in questa prima metà di stagione, Fernandoriparte dal Belgio , direzione pausa estiva, con indicazioni positive . Il quinto ......di cinque secondi incassata per il contatto con Sergio Perez - ha permesso a Lewis Hamilton di accorciare ulteriormente nella classifica iridata su Fernando. Ora lo spagnolo dell'Martin ...Quarto posto finale per Hamilton e quinto peralla guida di un'Martin non più veloce come ad inizio stagione. Sesto posto per George Russel. Non bene le McLaren che avevano sperato in un ...

Alonso, Aston Martin torna nella mischia ed è una buona notizia Autosprint.it

Il piazzamento non è di quelli da urlo ma le indicazioni avute da Fernando nel GP del Belgio sono positive. Dopo Silverstone e l'Ungheria il team ha operato scelte diverse di assetto ...Decima vittoria stagionale, ottava consecutiva per Max Verstappen nel GP del Belgio. Ha fatto quel che voleva il due volte campione del mondo della Red Bull-Honda. Partito sesto, con calma ...