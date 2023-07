Alluvione in Emilia-Romagna | arrivano i sub-commissari

Intervenendo sull'che ha devastato e messo in ginocchio l'- Romagna (di cui abbiamo parlato qui), ha dichiarato che il cambiamento climatico "non è un dogma". Secondo l'esponente di ...La novità di quest'anno è rappresentata da un gesto solidale: una raccolta fondi a favore degli enti culturali dell'Romagna colpiti dall'. Un'idea dell'Assessore alla cultura del ...... narrazione smentita dalle stesse autorità russe, ci segnalano quella dei presunti aerei gargo russi pieni di aiuti per l'inRomagna che il Governo Meloni avrebbe rifiutato ...

Alluvione Emilia-Romagna, Bonaccini: "Dopo tre mesi neanche un euro, nessuna interlocuzione con i ministeri di Meloni" Il Riformista

Il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, ha nominato tre sub-commissari.(askanews) – Gli interventi urgenti eseguiti dai Comuni in “somma urgenza” per far fronte all’emergenza alluvione in Romagna “saranno ... delle province di Modena e Reggio Emilia. “Fra le principali ...