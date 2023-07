Alluvione | Figliuolo nomina subcommissari Bonaccini-Giani-Acquaroli

(Di lunedì 31 luglio 2023) caption id="attachment 343236" align="alignleft" width="300" Francesco Paolo/captionQuesta mattina, il Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo, ha firmato il decreto con il quale hato Stefano, Eugenioe Francesco, sub-commissari per la ricostruzione nelle regioni, rispettivamente, di Emilia Romagna, Toscana e Marche. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio.I sub-commissari - spiega la nota - resteranno in carica sino alla cessazione dell'incarico del Commissario straordinario e lo coadiuveranno attivamente nello sviluppo delle complesse attività previste dal suo mandato, soprattutto con riferimento agli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione legate ...

Cosa prevede FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Generaleè il commissario per ricostruzione postIl generale, nato a Potenza l'11 luglio del 1961, è ...Famiglie e imprese 'hanno bisogno di certezze per ripartire dopo l'e il governo non ne dà'. A denunciarlo, in un'intervista a La Stampa, è il governatore ...struttura del Commissario...L'area metropolitana di Bologna aspetta la visita del commissario post -, Francesco. E si prepara al pressing. 'Quello che gli dirò è che ci aspettiamo di lavorare con lui già dai primi giorni di agosto e non essere rinviati a settembre - avverte il ...

Ricostruzione post alluvione, Figliuolo nomina Bonaccini, Giani e Acquaroli sub-commissari Sky Tg24

Firenze, 31 luglio 2023 – Il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato il decreto con il quale ha nominato Stefano Bonaccini, Eugenio Giani e Francesco ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ricostruzione post alluvione, Figliuolo nomina Bonaccini, Giani e Acquaroli sub-commissari ...