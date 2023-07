Alluvione | Figliuolo | interventi di somma urgenza saranno ristorati

Gli interventi urgenti eseguiti dai Comuni in "somma urgenza" per far fronte all'emergenzain Romagna "saranno ristorati" perché "il portafoglio del commissario ha la capienza, il ...,...MODENA - "Grazie al commissario per la ricostruzione postgeneraleper la sua presenza a Modena e Reggio Emilia. Le nostre comunità sono state duramente colpite dal maltempo e hanno bisogno di risorse certe in tempi rapidi, per poter ......il supporto dei territori e poter lavorare assieme" nella ricostruzione dopo l'in Romagna. Lo ha detto il commissario designato per la ricostruzione, generale Francesco Paoloa ...

Alluvione, Figliuolo a Modena: "Con i rimborsi faremo presto, la burocrazia sarà snellita" il Resto del Carlino

Modena, 31 luglio 2023 – Nel suo passaggio sui territori di Modena e Reggio il generale Francesco Paolo Figliuolo, neo commissario alla ricostruzione post alluvione per Emilia Romagna, Marche e ...Modena, 31 lug. (askanews) - "Questa mattina ho firmato il mio primo atto: l'ordinanza numero 1 è quella che nomina il presidente Bonaccini quale sub-commissario per l'emergenza per la ricostruzione i ...