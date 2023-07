Alluvione | Figliuolo | firmata prima ordinanza per sub - commissari

(Di lunedì 31 luglio 2023) ...ma "io ho chiesto di fare tutti gli atti in virtù del fatto che la Corte dei conti ha registrato il decreto di nomina dao per la ricostruzione anche se non è ancora uscito in Gazzetta ...

Gli interventi urgenti eseguiti dai Comuni in "somma urgenza" per far fronte all'emergenzain Romagna "saranno ristorati" perché "il portafoglio del commissario ha la capienza, il ...,......il supporto dei territori e poter lavorare assieme" nella ricostruzione dopo l'in Romagna. Lo ha detto il commissario designato per la ricostruzione, generale Francesco Paoloa ...... nella sede della Provincia di Modena, che ha visto la partecipazione del commissario per la ricostruzione post -, Francesco Paolo, la vicepresidente della Regione con delega alla ...

Ricostruzione post alluvione, Figliuolo nomina Bonaccini, Giani e Acquaroli sub-commissari Sky Tg24

Modena, 31 lug. (askanews) - "Questa mattina ho firmato il mio primo atto: l'ordinanza numero 1 è quella che nomina il presidente Bonaccini quale sub-commissario per l'emergenza per la ricostruzione i ...A dirlo è il generale Francesco Fiugliolo commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna ... "Fra le principali richieste che sono state fatte- ha detto Figliuolo- c'è quella di ...