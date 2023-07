Alluvione Alto Mugello | Giani nominato sub commissario

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Soddisfazione e conferma dell’impegno per la messa in sicurezza del territorio e specificamente della montagna e dei Comuni dell'”. Il presidente della Regione Toscana Eugeniocommenta così la nomina

Il documento si concentra sulla misurazione del pericolo diutilizzando principalmente le ... mentre il 2,2% si trova in zone adrischio di frane. In questa situazione, il cambiamento ...In Toscana la nomina riguarda la gestione della ricostruzione dopo gli eventi calamitosi che hanno coinvolto lo scorso maggio il territorio dell'Mugello. I sub - commissari resteranno in carica ......- 31 luglio 2023 Occorre decidere insieme ai cittadini e alle imprese colpite dall'come ... Il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, ( nella foto in), "con spirito costruttivo" ...

Mugello: Alluvione Alto Mugello e Londa, Giani nominato ... OKMugello - News dal Mugello

“Soddisfazione e conferma dell’impegno per la messa in sicurezza del territorio e specificamente della montagna e dei Comuni dell’Alto Mugello”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio ...Soddisfazione e conferma dell’impegno per la messa in sicurezza del territorio e specificamente della montagna e dei Comuni dell'Alto Mugello”. Eugenio ...