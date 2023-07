Allineamento verso l' alto Altra stangata in arrivo sui prezzi della benzina

(Di lunedì 31 luglio 2023) Domani entra in vigore il nuovo obbligo di esposizione del cartello del prezzo medio regionale in modalità self, proprio quando la crescita delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi fa lievitare iai distributori die diesel. La Faib, la Federazione dei gestori carburanti Confesercenti, alza la voce sui potenziali danni per i consumatori: «Il rischio - dice il Presidente Giuseppe Sperduto - è che si realizzi quello che le Associazioni di settore e la stessa Antitrust hanno pubblicamente denunciato, ossia unl'del prezzo medio, perché questo potrebbe stabilizzare sul mercato interno le spinte internazionali sui, togliendo spazio alla competitività. In questo caso, oltre a nuovi aggravi gestionali avremmo la beffa di ...

Carburanti: da domani obbligo di cartello del prezzo medio. Faib ... Confesercenti Nazionale

