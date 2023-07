Allarme Unesco | Venezia tra i patrimoni a rischio Colpa del turismo e del cambiamento climatico

(Di lunedì 31 luglio 2023) su Tg. La7.it - L'ha raccomandato di inserire la città ditra idell'umanità in pericolo . A lanciare il monito è il World Heritage Centre, la branca dell'...

La7.it - L'ha raccomandato di inserire la città di Venezia tra i patrimoni dell'umanità in pericolo . A lanciare il monito è il World Heritage Centre, la branca dell'organismo delle Nazioni ...L'dell'. L'del 2021 . Cosa comporta entrare nella lista dei Patrimoni dell'umanità a rischio . Dal 2024 si paga: arriva il ticket . L'dell'. L'nel ...AGI -dell'su Venezia: l'agenzia culturale delle Nazioni Unite ha raccomandato che la città lagunare sia inserita nella sua lista del patrimonio mondiale in pericolo e chiede alle autorità ...

Allarme dell'Unesco: "Salviamo Venezia" AGI - Agenzia Italia

L'Unesco raccomanda di inserire Venezia nella lista dei Patrimoni dell'umanità in pericolo. «Il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di ...L'Unesco lancia l'allarme per Venezia. L'agenzia Onu raccomanda d'inserire la città lagunare nella sua lista del patrimonio mondiale in pericolo e chiede alle autorità italiane di aumentare gli sforzi ...