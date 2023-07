Alessandro Rosica e l’ultimatum ad Antonella Fiordelisi | “Voglio le scuse pubbliche” o buona vita

ha avvalorato il pensiero di Amedeo Venza, dicendo di aver parlato con persone vicine all'ex capitano giallorosso e alla conduttrice dell' Isola dei Famosi ': ' ho sentito poco fa ...... che hanno messo la parola fine al loro matrimonio l'11 luglio 2022, sono circolate tra tre professionisti del gossip all'italiana: Deianira Marzano, Amedeo Venza e. Chi ha iniziato ...I rumors hanno iniziato a circolare sui social e sarebbero stati confermati da almeno tre esperti di gossip: Deianira Marzano , Amedeo Venza e. Riavvicinamento tra Ilary Blasi e ...

Demet Ozdemir è in Italia, l'attrice turca a Milano per il concerto di ... Tag24

Demet Ozdemir è volata a Milano, prendendosi una pausa dalle sue vacanze in Grecia dove si è scatenata quasi ogni sera a ritmo di musica, per prendere parte al concerto di The Weekend. Bella, ...Arrivano notizie inquietanti su Emilio Fede: l'ultima apparizione del giornalista ha gelato gli utenti in rete.