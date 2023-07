Alemanno | Se Meloni non ci ascolta | pronti in autunno con un nuovo movimento

Leggi su agi

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Gianni, ex sindaco di Roma, ex ministro e attuale portavoce del comitato 'Fermare la Guerra', lancia un sondaggio a Orvieto: c'è spazio per unpartito politico trasversale. Oltre la destra sociale, storico bacino elettorale dell'ex primo cittadino della Capitale. L'obiettivo è quello di convogliare nelle voci del dissenso, dai no-Green Pass ai pacifisti e ai cattolici, da sempre attenti alle minoranze e alle questioni sociali. Ciò che - secondoe co. - la destra di governo targata Giorgiaavrebbe, al momento, dimenticato. Il sondaggio, presentato ieri a Orvieto, è quello di Antonio Noto. "Il sondaggio dimostra che in Italia esiste uno spazio elettorale per una nuova formazione politica che interpreti una credibile speranza di ...