Aleksandra Kollontaj e la sua liberazione sessuale proletaria

(Di lunedì 31 luglio 2023) Fu questa aristocratica russa, diventata un’icona del bolscevismo, a teorizzare per prima una nuova idea di relazioni tra i sessi, a sostenere l’affrancamento delle donne dal matrimonio tradizionale e persino dalla maternità per entrare al più presto nel mondo del lavoro. Idee trionfanti nella cultura «progressista» e nel capitalismo sfrenato di oggi. Odio il matrimonio». «Voglio scrivere e non vivere questa vita stupida». E dire che, per sposare Vladimiraveva persino litigato con il padre, Michail Domontovic, un agiato nobile di origine ucraina. Sulle prime, quell’ingegnere non molto abbiente, figlio di una cugina paterna e dunque suo non lontanissimo parente, le era parso affascinante. Erano convolati a nozze nel 1893, ma già pochi mesi doposi era stufata. Ben presto avrebbe lasciato il marito, ...