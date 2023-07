Al via le domande per il bonus per assumere giovani Neet | in cosa consiste e come funziona

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) Da oggi, 31 luglio 2023, sul sito dell’Inps si potrà accedere al modulo per fare domanda online per il. Si tratta di un’incentivo rivolto alle aziende, inserito nel dl Lavoro, che agevola le assunzioni di under 30 che non studiano né lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione, ossia i, che secondo gli ultimi dati dell’Istat si attestano intorno a 1,7 milioni di, di età compresa tra i 15 e 29 anni. Per coprire i costi del, il governo ha messo a disposizione un fondo totale di 85,7 milioni di euro, ripartito tra le diverse Regioni. L’incentivosi applica per le assunzioni dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Ma inl’agevolazione? Le aziende che ne faranno richiesta ...