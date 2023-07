Al via il concorso Xiaomi International Theme 2023 | chiunque può disegnare un tema per la MIUI

Alle 11.30, l'assessore regionale Andrea Corsini parteciperà nella sede di Cotabo, in... Alle 21.15, l'assessore regionale Mauro Felicori sarà in piazza Maggiore in occasione del...... il fotografo, il modello, aggiudicandosi la fascia di ragazzo 'speciale' alnazione di ... Grazie alla sua determinazione, al licenziatario Massimiliano Lupica , al direttore del locale di...Cinema drive - in in barca a Venezia Alla quarta edizione di Cinema Barch - In, il drive - in ... leggi anche Mostra del Cinema di Venezia 2023, i 23 film in. FOTO L'Arena per tutti, ...

Giovane pizzaiolo dell’anno: via al concorso del Mattino a caccia di nuovi talenti ilmattino.it

Questo lunedì (31 luglio) con il concorso Randa Joe siamo arrivati al giro di boa: nelle ultime sette settimane sono stati presentati tutti gli ospiti del canile comunale di Pontetetto con in aggiunta ...Il Servizio cultura, MAT, promozione turistica e politiche giovanili, sabato 2 settembre alle ore 15, organizza la premiazione dei vincitori del concorso organizzato dal Comune di Clusone. L’intento è ...