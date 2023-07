Al via con Gianni Morandi i grandi eventi di Mont’Alfonso sotto le stelle

(Di lunedì 31 luglio 2023) Alice, Bennato, 40 Fingers, Max Angioni e tanti altri ospiti andranno in scena in secolari fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano

Prime prove d'intesa tra Fabbian e l'Udinese,il giovane centrocampista italiano - che nella scorsa stagione ha stupitola maglia della Reggina - indirizzato sullache conduce in ...Commenta per primo Luca Pellegrini è stato accostato a più riprese al Milan. Un pourparlergli agenti c'è stato ma niente di più. Il terzino della Juve non é mai stato un obiettivo del club diAldo Rossi....dopo vuole andare che oramai ha capito tutto. Ma ciò che distrugge definitivamente Daniele è vedere la fidanzata andare la mattina dopo dal tentatore e passare intere ore chiusa in stanza...

Ariano International Film Festival al via con la XI edizione Nuova Irpinia

Alice, Bennato, 40 Fingers, Max Angioni e tanti altri ospiti andranno in scena in secolari fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano ...Difesa dell’ecosistema marino: torna a Cesenatico per tre giorni Goletta Verde, storica imbarcazione di Legambiente ...