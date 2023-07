Al Sant' Anna Torino stanza ascolto per chi pensa ad aborto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nasce presso l'Ospedalediunaper offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, "contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla ...

Nasce presso l'Ospedaledi Torino una stanza per offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, "contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza". La ...La Caladda Storie di alberi e libri " ore 9:00 Passeggiata letteraria 2 settembre " Ingresso Biblioteca Civica c/o Palazzo Fascieal tramonto - ore 18:00 Escursione al tramonto 9 settembre "...Domenica 20 agosto, come ogni anno dal 1990,di Valdieri ricorderà la Regina Elena con una suggestiva cerimonia, nel luogo dove 27 anni fa l'Associazione Internazionale Regina Elena fece erigere un monumento alla "Regina della Carità". ...

Sant'Anna e San Gioacchino: boom di presenze per la solenne processione, il video SalernoToday

Presso l'Ospedale Sant'Anna di Torino nasce una stanza per offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, “contribuendo a far superare le ...Nasce presso l'Ospedale Sant'Anna di Torino una stanza per offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, "contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzion ...