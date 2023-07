“Al posto di Selvaggia Lucarelli” Ballando con le stelle | il nome pazzesco | arriva da Canale 5

(Di lunedì 31 luglio 2023) Attenzione, le carte in tavola sarebbero cambiate improvvisamente per quanto riguarda la temibile giuria dicon le2023. Il pubblico non riesce più a stare dietro alla rivoluzione televisiva messa in atto sia dalla Rai che da Mediaset.con le, Sonia Bruganelli aldi? È ancora il caso di parlare di indiscrezione, sebbene queso gossip si stia facendo strada con sempre più insistenza. La riconferma dicon le2023 era sembrata incerta anche nei mesi scorsi ma lei pareva certa del contrario. Ora Dagospia ha lanciato la bomba su Sonia Bruganelli., ...

La scelta dell'isola come luogo della manifestazione - la piùdelle Eolie, per il vivere ... Quale migliordi Stromboli, come luogo della meraviglia Qui ogni cosa porta con sé l'...'Criticano tanto il modo in cuifa la giurata a Ballando con le Stelle, ma la lista di quelli che hanno provato e provano a fregarle ilè infinita. Telefonate su telefonate. Ma tutto ...Secondo quanto riportato da Dagospia e TvBlog, i vertici Rai vorrebbero sostituireLucarelli in giuria con Sonia Bruganelli , rimasta orfana dell'Isola dei Famosi. Milly Carlucci premerebbe ...

Barbara d’Urso a Ballando al posto di Selvaggia Lucarelli Parole inattese Blog Tivvù

Sonia Bruganelli vuole davvero fare Ballando con le stelle Dagospia lancia la bomba...Gradirebbe il posto di Selvaggia