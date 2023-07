Ma l'avventura con l'Al -non è stata sempre rose e fiori per Cristiano Ronaldo , che spesso in campo si è lasciato andare a plateali gesti di frustrazione nei confronti di compagni non sempre ...In seguito alla partita pareggiata dal suo Alcontro l'Al Shabab, il portoghese è stato filmato mentre tirava dell'acqua addosso ad un operatore e lo invitava ad ...Finisce 1 - 1 l'amichevole estiva del Japan Tour contro l'Aldi Cristiano Ronaldo e Marcelo ... L'Intercomplessivamente ventuno volte contro la porta dell'Al Nasrr, ma non riesce a trovare ...

Al Nassr, tira 30 metri sopra la traversa: la reazione di Cristiano Ronaldo è virale Corriere dello Sport

Cr7 esce dal campo dopo lo 0-0 tra il suo Al-Nassr e l’Al-Shabab in coppa d’Arabia si ferma a bordocampo e irritato dall’operatore gli lancia contro dell’acqua ...In principio fu Cristiano Ronaldo. Poi Brozovic, Milinkovic-Savic, Kanté, Henderson. E persino Benzema. Da anni, Riad si propone come potenza emergente. Ora anche il suo torneo calcistico vuole compet ...