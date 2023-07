Al-Ahli | ufficiale l’arrivo di Saint-Maximin dal Newcastle

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’Al-ha ufficializzatoin Arabia Saudita di Allan, esterno francese exDi seguito il comunicato dell’Al-sudal. COMUNICATO – Allansi è unito alla squadra della Saudi Pro League Al-per una cifra non rivelata, portando al termine il suo periodo di quattro anni alUnited. L’attaccante francese si è unito ai Magpies dall’OGC Nice nel 2019 e ha continuato a fare 124 presenze per il club, segnando in 13 occasioni e registrando 21 assist. Il 26enne ha aiutato lo United a un 13 ° posto nella sua prima stagione in Premier League, seguito da 12 ° e 11 ° nelle stagioni ...

... come comunicato dalla stessa formazione saudita: l'annuncio Allan Saint - Maximin si trasferisce ufficialmente dal Newcastle agli arabi dell'Al -. IL COMUNICATO - Allan Saint - Maximin si è ...... 'Allan Saint - Maximin si è unito alla squadra della Saudi Pro League Al -per una cifra non rivelata, portando al termine il suo periodo di quattro anni al Newcastle United. L'attaccante ...Commenta per primo Ora è, Allan Saint - Maximin lascia il Newcastle per l'Arabia Saudita: l'esterno offensivo passa a titolo definitivo all' Al -, dove giocherà con Roberto Firmino e Riyad Mahrez .

Saint-Maximin in Arabia Saudita: ufficiale, raggiunge Mahrez all'Al-Ahli Goal Italia

Secondo L'Equipe, l'Al Ahli prosegue il suo pressing su Sofyan Amrabat. Il quotidiano francese, nella sua versione online, ribadisce come il club saudita abbia sempre nel mirino ...Nella Coppa dei Campioni araba l'Al-Hilal parte malissimo: una sconfitta e un pareggio, con Koulibaly in difficoltà.