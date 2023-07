' Affittasi utero'  Firenze | polemica per il manifesto sulla vetrina di una  gioielleria 

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il negozio è in via Porta Rossa, in pieno centro. Torselli, Draghi e Cellai (FdI): "Non è goliardia quando si scherza sulle donne indigenti del mondo, vergogna"

Allarme sulle donne che spariscono nel linguaggio: “senza differenza non ci sono pari opportunità, ma oppressione” ...Firenze, 31 luglio 2023 - “ Affittasi utero ” è il titolo in grandi caratteri di un manifesto affisso sulla vetrina di una famosa gioielleria di via Porta Rossa. La reazione dei capogruppo di Fratelli ...