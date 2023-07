Affitta una casa da un 84enne che la perseguita e la violenta

Leggi su agi

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - La storia è delicata e gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo, dovuto quando di mezzo c'è una violenza sessuale, necessario se i protagonisti sono avanti negli anni e potrebbero finire nel tritacarne dei giudizi facili oltre che di quello della facile ilarità. La vittima è una donna di circa 60 anni, inquilina di unadi proprietà di unche non deve essersi rassegnato all'avanzare dell'età. L'anziano si era infatti invaghito della sua inquilina, al punto da ossessionarla con telefonate, pedinamenti, improvvisate in, fino ad arrivare alla violenza anche sessuale. La vicenda è al vaglio dei carabinieri di Biella che hanno ricevuto la denuncia della donna di recente, ma gli atti persecutori sarebbero cominciati tempo fa, nel 2022 per la precisione e sarebbero proseguiti anche di recente, in un ...