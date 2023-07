Adsp | approvata la variazione e l’assestamento di bilancio | nuove entrate dai porti di Gaeta e Fiumicino

(Di lunedì 31 luglio 2023) Civitavecchia – Si è tenuta venerdì pomeriggio la seduta del Comitato di Gestione dell’del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente dell’e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto ed il Direttore Marittimo del Lazio C.A. (CP) Michele Castaldo. “E’ stataall’unanimità la II nota die assestamento deldi previsione 2023 – si legge nel comunicato dell’-. Laè consistita nell‘aumento dellecorrenti per 425.000 euro di maggiore ...

