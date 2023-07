Addio al reddito di cittadinanza | bomba sociale al Sud Uomo rimasto senza aiuti tenta di bruciare il Comune

aldi cittadinanza per 160 mila famiglie a cui l'Inps ha inviato un Sms comunicando lo stop ai pagamenti dopo la ricarica di luglio. Tuttavia, questo non significa che non ci saranno ...Leggi Anchedi Cittadinanza sospeso a 169mila famiglie a Napoli: scatta la protesta Leggi Anchealdi cittadinanza, dal 2024 arriva l'assegno di inclusione Le parole del segretario Fazzolari Fazzolari, ricorda che 'le persone che perderanno oggi ildi cittadinanza, lo ...Da agosto, quanti ne abbiano fruito di sette mensilità, dovranno definitivamente direaldi cittadinanza . Ad informare i diretti interessati ci ha pensato l' Inps , attraverso un SMS o una mail . Potranno continuare a percepire ildi cittadinanza i soggetti in ...

Reddito di cittadinanza addio, i giovani tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell’obbligo non ne hanno diritto Orizzonte Scuola

Il governo difende le scelte sul reddito di cittadinanza (sospeso per 169mila famiglie) e bolla come "pretestuose" le proteste delle opposizioni. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ribadisce ...Supporto per la formazione e il lavoro, parte da settembre 2023 la prima alternativa al Reddito di cittadinanza con bonus da 350 euro per chi partecipa alle iniziative di orientamento e formazione.