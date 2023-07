Acrobata muore dal 68esimo piano | alcuni dei suoi video più adrenalinici

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ultima acrobazia fatale per Remi Lucidi, noto online anche come Remi Enigma o 'Daredevill', tra i più noti 'acrobati' dell'estremo. Lucidi, 30 anni di origine francesi, è morto cadendo daldella Tregunter Tower, complesso residenziale costituito da tre torri a Hong Kong. Sul suo account Facebook ha pubblicato nel corso degli anni moltidelle sua imprese. Ecco una compilation realizzata dallo stesso

L'ultimo a vederlo vivo è stata un'addetta alle pulizie: l'bussava freneticamente sul vetro. La donna, a quel punto, aveva chiamato la polizia.Noto per le sue immagini vertiginose postate su Instagram, l'avventuriero francese Remi Lucidi, noto anche come Remi Enigma, caduto dal 68 piano di un grattacielo di Hong Kong. La polizia non ha ...L'ultimo a vederlo vivo è stata un'addetta alle pulizie: l'bussava freneticamente sul vetro. La donna, a quel punto, aveva chiamato la polizia. Intrappolato sulla Tregunter Tower L'ipotesi ...

L'acrobata francese potrebbe essere vittima del fenomeno Killfie che ha ucciso più di 400 persone in 15 anni. Un selfie spettacolare per Instagram è costato la vita a un 30enne. Remi Lucidi amava ...L'uomo, che aveva un grande seguito sui social, era entrato nel condominio dicendo alla sicurezza che sarebbe andato a trovare un amico al 40esimo piano ...