(Di lunedì 31 luglio 2023) LAvevano preso di mira il migliore bar della zona, quello aperto anche di sera - in piena movida strapaesana - quello che assicura le serate a tema, che si rivolge soprattutto aglidella...

Acerra: universitari e soci del figlio del boss, arrestati per racket ilmattino.it

Giovedì 20 luglio, alle ore 18, nella sede di “apeiron edizioni”, a Napoli, in via M. Kerbaker 35, avrà luogo, in modalità mista (blende mode), il Congresso ...Il fronte delle associazioni e dei comitati ambientalisti, ma anche una parte della politica e delle istituzioni del territorio, bocciano senza appello la decisione della Regione Campania di ...