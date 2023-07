(Di lunedì 31 luglio 2023) . Nuovi aggiornamenti offrono ulteriori vantaggi aicon vasta conoscenza dell’hardwaree delle soluzioniIn qualità di leader indiscusso nel mercatoha deciso di rafforzareil; una certificazione verticale per icon vasta conoscenza delle soluzioni. Una scelta non solo dettata dalla necessità di consentire al proprio canale di espandersi nei segmenti di mercato delle piccole e medie dimensioni; ma anche per catturare una maggiore domanda e offrire nuovi servizi di valore ai loro clienti. Il modello di vendita indiretta, che è stato fondamentale per i grandi successi didegli ultimi 20 ...

Inoltre, grazie al servizio White - Glove, gliCloud Partner possono usufruire del supporto ZTE (Zero Touch Enrollment) per registrare in modo agevole gliChromebook nel dominio aziendale, ...Inoltre, grazie al servizio White - Glove, gliCloud Partner possono usufruire del supporto ZTE (Zero Touch Enrollment) per registrare in modo agevole gliChromebook nel dominio aziendale, ...

Acer investe ulteriormente su ChromeOS e potenzia il Cloud Partner Program tuttoteK

Acer investe ulteriormente su ChromeOS e potenzia il Cloud Partner Program. Nuovi aggiornamenti offrono ulteriori vantaggi a tutti i partner.Il salto verso il cloud distribuito ha molte complessità, a volte mascherate. Vem investe su questo pillar con nuovi spazi di sperimentazione e acquisendo gli asset di Neen, "il tassello mancante dell ...