Accordo Juventus-Snapchat | “Partnership innovativa”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Larilancia il suo profilo ufficiale sucon una nuova ‘Lente try-on‘ per indossare virtualmente la maglia bianconera. “Con l’inizio della tournée estiva negli Stati Uniti, il profilo **@** è tornato live e si è popolato di contenuti esclusivi, fornendo ai fan nuove modalità per entrare in contatto con il loro club preferito e sostenerlo, prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A, al via il prossimo 20 agosto“, si legge nel comunicato ufficiale che punta “grazie a queste nuove innovative esperienze” a “raggiungere l’audience unica diche comprende la nuova generazione di appassionati sportivi al fine di rivoluzionare il modo in cui celebrano lo sport e fruiscono i contenuti preferiti” “Attraverso il profilo ufficiale di– si legge ancora nella nota ...

Appurato ciò, andrà trovato una metà strada per rinforzare una Lazio che dovrà ben ... Sul mercato, l'ex allenatore die Napoli avrebbe chiesto quattro innesti al numero uno del club ...... la dirigenza francese ha già informato il Barcellona di aver trovato un principio d'con ... che piace anche a Milan ema la pista italiana resta molto complicata. Operazione quasi ...Lukaku,non molla Big Rom e stringe col Chelsea E soprattutto, che laè più che mai in pressing per vestire Romelu Lukaku di bianconero. L'di un triennale da circa 8 milioni ...

Uefa-Juve: accordo realista. Ma il problema del club è un altro Tuttosport

“Questa maglia ti impone la vittoria”, le parole di Gatti sono musica per le orecchie per l'intero ambiente bianconero in cerca di riscossa.Ousmane Dembelé non è mai stato così vicino a lasciare il Barcellona come in questi giorni. Il Psg sta spingendo da tempo per portarlo in Francia, e nelle ultime ore ci sono stati passi importanti: co ...