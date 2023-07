Aborto | Zanella Avs | ‘bravo Viale | scelta va difesa da ogni interferenza’

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “La liberadi abortire va garantita adonna eda azioni di interferenza psicologica e morale come quelle del Movimento per la vita lungo il percorso della 194 all’ospedale Sant’Anna. Bene ha fatto il dottora non consentirlo, anche perché, come egli stesso ha spiegato, se una donna vorrà rivolgersi a loro può usare le loro sedi”. Così Luana, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, sulla iniziativa di Silvio, responsabile del reparto interruzioni volontarie di gravidanza del Sant’Anna contro l’apertura della stanza d’ascolto del Movimento per la vita. L'articolo CalcioWeb.

Del restonon ha bisogno di difese, parlano per lei le sue azioni, ad esempio quando occupava le chiese e gli ospedali per difendere il diritto all'". Il centrodestra: "Manicomio ......delle enormi risorse del Pnrr per eliminare i veri ostacoli alla natalità - continua- come ... Italia La confusione della ministra Roccella tra libertà e diritto all'Vitalba Azzollini ......governo non ha toccato nessuna legge che riguardi per esempio il mondo Lgbtq+ o tantomeno l'",... dice Luana, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. "Nel caso La Russa " ...

Aborto: Zanella (Avs), 'bravo Viale, scelta va difesa da ogni ... Il Dubbio

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “La libera scelta di abortire va garantita a ogni donna e difesa da azioni di interferenza psicologica e morale come quelle del Movimento per la vita lungo il percorso dell ...L’articolo di Lea Melandri pubblicato su il Manifesto il 7 luglio, mi sollecita a una pubblica riflessione, divenuta urgente, fra me e me, dopo avere ...