Aborto | Rampelli Fdi | ' dopo 45 anni applicata la 194'

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "La creazione di una stanza di ascolto per le gestanti in Piemonte costituisce la piena applicazione della legge 194 il cui titolo è 'norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza'. Nessuno mette in discussione il diritto di abortire, ma finalmente si dà piena applicazione alla prima parte della legge, probabilmente mai letta da chi la difendeva solo per usarla come una bandiera abortista". È quanto dichiara Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia.