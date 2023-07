Aborto | è scontro in Piemonte sulla “stanza dell’ascolto” Rampelli | «La 194 si applica così»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Come strilla la sinistra194, la legge che in Italia regola l’. Non perché qualcuno voglia cancellarla o limitarla. Ma solo perché qualcuno, in questo caso Maurizio Marrone, assessore regionale inin quota Fratelli d’Italia, ha deciso dirla correttamente. Come? Istituendo presso l’ospedale Sant’Anna di Torino una ““, cioè una struttura dove accogliere le donne che potrebbero abortire per difficoltà economiche. L’ascolto è esattamente quel che la legge 194 demanda ai consultori. Qui però molto spesso è la burocrazia a farla da padrona senza prestare granché attenzione al dramma che lacera ogni donna posta davanti all’alternativa di continuare o interrompere la gravidanza. M5S e Pd contro l’assessore Marrone: «Nega il diritto ...

Aborto, è scontro in Piemonte sulla "stanza dell'ascolto". Rampelli ... Secolo d'Italia

Al Sant'Anna il nuovo presidio voluto dalla Regione per supportare le donne «durante e dopo la gravidanza». Ma il movimento pro-choice: «Un modo per far entrare le associazioni antiabortiste nei presi ...La proposta di legge manda in cortocircuito il campo progressista. Le femministe insorgono contro radicali e associazionismo lgbtq+ ...