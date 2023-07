Aborto | al Sant’Anna di Torino una stanza di ascolto per sostenere le donne Piemonte in difesa della vita

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’non come decisione irrevocabile. Unadiper le future mamma e per chi pensa di abortire. Come momento di riflessione. Nasce all’ospedaledi, con l’intento di cercare di supportarein difficoltà e prevenire l’interruzione volontaria di gravidanza. È stata sottoscritta stamani alla presenza dell’Assessore alle Politiche SocialiRegioneMaurizio Marrone, del Direttore generale dell’Aou CittàSalute, Giovanni La Valle, del Direttore Sanitario dell’Ospedale, Umberto Fiandra, e del presidente regionaleFederazione del Movimento per la(FederviPa), Claudio Larocca, un’apposita Convenzione tra l’Aou ...

