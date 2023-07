A Salerno detenuti distruggono cella e telecamere

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel carcere di Fuorni, a, alcunidella Terza Sezione con una branda hanno sfondato il muro e sono usciti nel corridoio, sfasciando l’impianto di. Lo rende noto il Sappe, Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria: l’episodio si è verificato sabato pomeriggio. “Non passa giorno in cui i poliziotti in servizio nel distretto campano non siano vittime di episodi violenti da parte dei ristretti”, dichiara Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sappe. Per Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano ...