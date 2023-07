(Di lunedì 31 luglio 2023) Una ventina di ex percettori deldisono in presidio davanti alla sede dell’Inps di, per protestare contro il taglio del sussidio deciso dal Governo Meloni. Con loro manifestano anche alcuni attivisti di Potere al popolo e Usb, che hanno promosso il sit-in. “Le guerre tra poveri le vincono i ricchi”, recita uno striscione. Su un altro campeggia, invece, la scritta “Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù”. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal direttore della sede Inps. Solo in provincia disono 21.500 le famiglie che percepivano ildiQuella di oggi è di fatto la prima manifestazione organizzata dopo l’sms con il quale l’Inps ha annunciato venerdì scorso la cancellazione deldi ...

... nel pomeriggio di sabato a Nola, comune alle porte di. Prima uno pneumatico bucato nel ... La litetra spinte e parole grosse, poi un coltello spunta tra le mani della guardia giurata e ..., epicentro dei percettori del Rdc,la rabbia. Conte e Bonelli soffiano sul fuoco della protesta. Maurizio Acerbo del Partito della Rifondazione comunista incita: Tifiamo per la ...Negli anni '20/30, mentre il Paese si rimette faticosamente in cammino, il calcio, ... tra il 2001 e il 2005 sono inghiottiti nel gorgo dei debiti la Fiorentina, il Torino, il, come ...

A Napoli esplode la rabbia di chi ha perso il Reddito di cittadinanza ... LA NOTIZIA

Solo in provincia di Napoli sono 21.500 le famiglie che percepivano il Reddito di cittadinanza. L'allarme degli assistenti sociali: "È il caos". Una ventina di ex percettori del Reddito di ...Una 44enne ha riportato una ferita all’addome. L’episodio si è verificato all’inizio di via Galileo Ferraris, a due passi dalla ...