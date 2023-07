9 consigli per migliorare la produttività che vi aiuteranno a cancellare la lista delle cose da fare

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 31 luglio 2023) Non c’è niente di meglio della soddisfazione diun compito dalla miadida(tranne forse i biglietti per Taylor Swift). Moltiplicate questa sensazione per dieci nei giorni in cui cancello ogni voce dalla miadidae posso dire con certezza di aver avuto una giornata produttiva.