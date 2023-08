30 Luglio 2023 – Centinaia di palestinesi di Gaza in piazza contro Hamas

Bolletta del gas cala ancora: ogni famiglia spende 1.484 euro l'anno Ammonta a 1.484 euro la spesa del gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (agosto 2022 -) : la cifra calcolata al lordo delle imposte, evidenzia un calo del 10,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (agosto 2021 -2022). Lo rende noto l'Arera. Si ...Oggi, 3 agosto, il grande giornalista compie 84 anni, abbastanza per ricordarne il profilo e ... Nel1975 viene invece assunto da Eugenio Scalfari come cronista giudiziario di 'la Repubblica'...Il 202022 mentre Forza Italia, Lega e 5 Stelle sfiduciavano i governo Draghi, Roma era da ...migliore per dimostrare fino a che punto vuole veramente diventare la Thatcher italian 3 agosto

Le mappe mensili della sismicità, luglio 2023 – INGVterremoti INGVterremoti

Più volte vincitore del premio Tenco, artista cult del cantautorato italiano.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Cautela sui mercati azionari, dopo le vendite della vigilia innescate dal taglio del rating di Fitch al debito Usa. Anche se gli effetti diretti e con ...