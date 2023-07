11 migliori film sul bullismo

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilè un comportamento aggressivo di natura verbale e fisica che ancora oggi si fatica a combattere. Con l’avvento della rete, le molestie e le cattiverie sono incrementate, causando gravi conseguenze sociali. Negli anni, il cinema ha assunto un ruolo fondamentale nel promuovere campagne contro ilcon la realizzazione diemotivamente toccanti. Oggi, in omaggio a questa arte, abbiamo deciso di segnalarvi gli da vedere per approfondire il tema. 1. Wonder (2017) August “Auggie” Pullman (Jacob Tremblay) è un ragazzino di 10 anni affetto da una grave malformazione-cranio facciale causata dalla sindrome di Treacher Collins. Per volontà dei genitori bisognosi di progettare il figlio, il ragazzo non è mai andato a scuola, ricevendo lezioni private. Con l’arrivo degli 11 anni, i genitori decidono di iscriverlo alla ...