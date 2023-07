Zerocalcare | rivoluzione su Netflix | così ha cambiato il modo di intendere le serie

Leggi su youmovies

(Di domenica 30 luglio 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo delleTv pare sia in procinto di cambiare grazie al prodotto nato da: il cambiamento potrebbe essere storico. Nel corso degli ultimi anni leTv sono sempre più state sospese in un limbo in cui da una parte c’è il proseguimento e dall’altra il non aver sfruttato il poco spazio