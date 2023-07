WWE SummerSlam 2023 | ecco la card aggiornata dello show

(Di domenica 30 luglio 2023) Lopiù caldo e atteso dell’estate del wrestling a stelle e strisce è pronto per entrare a gamba tesa nelle vite di tutti gli appassionati della lotta d’oltreoceano. WWEsta via via delineando lacompleta del pay-per-view che andrà in scena nella notte tra il 5 e il 6 agosto al Ford Field di Detroit. Sono tre, per adesso, i match che vedranno dei titoli messi in palio sul ring dell’estate: Roman Reigns sfiderà Jey Uso, Asuka dovrà difendere la cintura di campionessa dall’assalto simultaneo di Charlotte Flair e Bianca Belair e infine Gunther tenterà di uscire ancora vittorioso e con il suo titolo intercontinentale dopo aver incrociato le braccia con Drew McIntyre. WWE: sono tre, per adesso, i match titolati dell’evento estivo (Credit foto ...

Il 4 agosto verrà lanciata la collezione di carte dicon Diamond Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair, Jake Roberts e molti altri. Il Bad News U Pack , l'ultimo DLC per2K23, ...Sarà interessante capire quali saranno i risvolti in vista di. Dove rivedere Money in the Bank L'evento è disponibile in differita sulNetwork . L'intero weekend londinese, tra ...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... È arrivata però la sfida del leader del Judgment Day, che ha ricordato la notte di2016,...

La WWE annuncia un nuovo match per SummerSlam: c'è anche LA Knight World Wrestling

There is a possibility that The Rock could appear on SummerSlam, but WWE is being very tight-lipped about the issue. With every major event, there are rumors of a possible return of The Brahma Bull.The Undertaker’s greatest match of the 2000s and arguably his greatest match ever came when he and Shawn Michaels put on an all-time classic at WrestleMania. This was beautifully wrestled, featuring ...