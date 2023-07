WWE | Gunther sorpassa Savage | è il terzo Intercontinental Champion piú longevo

(Di domenica 30 luglio 2023)ha raggiunto un’altra pietra miliare nel suo regno come campionee della WWE e potrebbe presto battere anche altri record. L’austriaco è ora campione da 415 giorni dopo aver battuto, il 10 giugno 2022, l’allora campione Ricochet. Avendo quindi superato i 414 giorni di Randy, quello diè quindi diventato ilregno più lungo della storia. Ora mancano dieci giorni al superamento di Pedro Morales (424) e quaranta giorni prima di battere il record di 454 giorni di The Honky Tonk Man. L’ex Campione di NXT UK difenderà la cintura a Summerslam questo sabato contro Drew McIntyre, uno degli ultimi ostacoli prima di raggiungere la vetta. Quando il leader dell’Imperium vinse la cintura, come ben sappiamo, i titoli secondari non stavano godendo di enorme fama, ...

La prossima puntata di Raw, sarà l'ultima prima di SummerSlam, Premium Live Event che si terrà nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto. Uno dei match annunciati per lo spettacolo, è quello