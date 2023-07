WTA Losanna 2023 | Elisabetta Cocciaretto | volto di un’Italia da sei finali nell’anno

(Di domenica 30 luglio 2023) Con quella che si giocherà oggi a, e che vedrà di frontee la francese Clara Burel, l’Italia può dire di aver raggiunto ben seia livello WTA nel(escludendo ovviamente dal conteggio la United Cup). Neanche gli Stati Uniti ne hanno tante, dato che sono state cinque. Nel complesso, possono dire di averne di più la Russia (senza bandiera) e la Repubblica Ceca, rispettivamente con nove e sette. Una sola giocatrice, Iga Swiatek, potrebbe portare da sola a sei il conto della Polonia se vincesse la semifinale ritardata per pioggia a Varsavia. Un dato importante, questo, per un tennis femminile azzurro che veniva dato sostanzialmente per disperso da qualche tempo a questa parte. E se è vero che molti risultati, per ora, stanno arrivando a livello di 250, è ...

