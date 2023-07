Wta Losanna 2023 | Cocciaretto in trionfo | “La settimana più pazza e bella della mia carriera”

(Di domenica 30 luglio 2023) Elisabettaha concluso laperfetta conquistando il suo primo titolo innel torneo Wta di Varsavia, grazie al successo in tre set in finale sulla francese Clara Burel, ko con lo score di 7-5 4-6 6-4. Al termine del match la tennista marchigiana si è detta estremamente felice di quanto fatto: “Sono felicissima, è stata una partita durissima: io e Clara Burel ci conosciamo da giovanissime, le faccio i complimenti per il suo torneo. E’ stata lapiùmia. Sono arrivata qui senza aspettative, sono rimasta 13 ore in campo e ho vinto il mio primo titolo. Qui mi sono sentita a casa, ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta”. A seguire l’azzurra ha ringraziato anche ...

