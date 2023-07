World Padel Tour 2023 | Open Malaga | Coello e Tapia inarrestabili! Tra le donne trionfano Sanchez e Josemaria

(Di domenica 30 luglio 2023) Cambiano i tornei, cambiano le location, ma i vincitori in campo maschile sono sempre gli stessi: Arturoe Agustinhanno trionfato anche all’di, 16° appuntamento stagionale del(considerando soltanto1000 e Master) e hanno conquistato addirittura il 10° titolo di quest’anno, il 12° contando anche i tornei del Premier. Discorso molto simile anche in campo femminile, dove a vincere sono state, ancora una volta, Arianae Paula. Per le numero 1 al mondo si tratta del nono trionfo stagionale tra1000 e Master, decimo se si considerano anche gli500. Si è chiusa oggi ...

Se la Formula 1 ha Max Verstappen, il padel ha Arturo Coello e Agustin Tapia. Davvero non c'è storia in questa stagione del World Padel Tour: a Malaga, decimo successo su 12 tornei disputati per la coppia che ha brillato anche nei tornei Premier di Roma e Madrid. Tengono il passo di Coello e Tapia solo… due

È il decimo sigillo, come Josemaria-Sanchez. Trionfo delle coppie favorite sia in campo maschile che femminile. Ruiz e Tello la sorpresa del torneo ...Padel fortissimamente padel. Se dicessimo che si tratta dello sport del momento non faremmo certamente un tuffo nella realtà. Perché se è vero che almeno a questa latitudine soltanto da pochissimi ann ...