William e Kate | la richiesta precisa alla regina Elisabetta

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 30 luglio 2023)non si tirano mai di fronte il loro dovere, adesso di eredi al trono d’Inghilterra. Fin dal loro matrimonio, quando era ancora in vita la, la coppia ci ha tenuto a chiarire alcune questioni che riguardano la loro famiglia. Ecco qual è stata la lorodel tutto eccezionale. Laha sempre mantenuto un rapporto esemplare con i loro nipoti, così come fossero un po’ come suoi figli. Anche nei confronti di, così come lo è stato per Harry e Meghan nonostante l’epilogo del loro ruolo a corte, è sempre stata molto premurosa e comprensiva soprattutto nel rispetto dei ruoli che impone l’istituzione. Ecco qual è stata la...