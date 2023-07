Watcher | trama | cast e streaming del film su Sky Cinema

(Di domenica 30 luglio 2023)è ilin onda su SkyUno, questa sera, domenica 30 luglio 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da Chloe Okuno. Protagonisti sono Maika Monroe e Karl Glusman. Ma qual è lae ildel? Ecco tutte le informazioni.Ilracconta la storia di una giovane donna americana, Julia (Maika Monroe), che insieme al marito Francis (Karl Glusman) si trasferisce a Bucarest. Lei ha abbandonato la carriera di attrice per seguire Francis, che si è dovuto spostare in Romania per lavoro, ma nella sua nuova casa Julia è spesso da sola, annoiata e depressa. Una notte nota che dal condominio di fonte, dall’altra parte della strada, qualcuno sembra intento a osservarla. Ben presto la donna capisce che ...

