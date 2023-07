Vuelta 2023 | tappe | percorso e start list

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 30 luglio 2023) E’ stata presentata la, giunta alla edizione numero settanotto. La celebre corsa spagnola prenderà il via da Barcellona il 26 agosto per concludersi a Madrid il 17 settembre, per un totale di 3.153, 8 km. 21 lepreviste, tra cui quattro di pianura, due in gran parte pianeggianti ma con un finale in salita, tredici di collina e montagna, una cronometro e una cronosquadre, oltre a due giorni di riposo.: ILSi parte da Barcellona con una cronometro a squadre che determinerà i possibili candidati alla vittoria finale. La prima settimana sarà caratterizzata dalle montagne di Andorra, tra cui la salita di Arinsal, test molto selettivo. La seconda settimana verrà inaugurata dalla cronometro individuale di 25 km nella provincia di Villaloid, ...