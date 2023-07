Vomito nel camerino | il racconto sconvolgente di Ron Moss | parole choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Ronsi confessa a Repubblica e di fatto rivela alcuni retroscena che riguardano "Beautiful" di cui è stato protagonista indiscusso: "Affittai uno smoking, non avevo nulla di elegante, ma ne trovai solo uno di due taglie più piccolo: sono arrivato con i pantaloni al polpaccio e le maniche striminzite", afferma ricordando la sua prima audizione. E ancora: "Stranamente quella fila di produttori sorrideva, c'era una strana energia. Prima ancora che aprissi bocca, avevano capito che ero Ridge. Faccio da spalla per l'audizione di un'attrice, lei sulle mie ginocchia, scherziamo in sintonia. Era Joanna Johnson, Caroline". Poi ha anche parlato dei momenti più difficili: "Beautiful è durato 25 anni della mia vita”, ha raccontato, “Ci sono stati momenti stressanti, proprio come la vita che vivevo in parallelo. Come Ridge ho avuto morti e traumi. Ho ...